Банкир из Подмосковья стал многоженцем после поездки в США и хочет спасти брак
Житель Подмосковья Валентин Н. пытается через суд оспорить второй брак, который, по его словам, заключили без его участия. История тянется уже несколько лет и затрагивает сразу несколько стран.
Как сообщает Telegram-канал Mash, в 2013 году он официально женился на гражданке Доминиканы в США. Брак оформили с соблюдением всех юридических процедур. Позже в России он начал отношения с другой женщиной, с которой у него родились двое детей.
Конфликт начался после ухудшения финансового положения. Женщина увезла детей в Россию и обратилась в суд, предоставив свидетельство о браке, якобы заключённом в Лас-Вегасе.
Валентин утверждает, что этот документ не имеет к нему отношения: он настаивает, что не подписывал никаких бумаг и в тот момент уже состоял в браке. В суде он потребовал признать второй брак недействительным и указал на возможную фальсификацию.
Однако суды первой и апелляционной инстанций отклонили его требования, расторгли спорный союз, но не стали проверять подлинность документов. В результате некоторое время оба брака считались действующими одновременно.
К разбирательству подключилась и первая жена мужчины, которая также требует признать второй брак недействительным. Параллельно продолжается спор о возможном разделе имущества.
