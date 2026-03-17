«Испытание пришло сразу же»: Свадьба для жениха кончилась экстренной госпитализацией
В Великобритании жених исчез со свадьбы сразу после первых тостов — как выяснилось позже, по причине экстренной госпитализации. Об этом пишет Manchester Evening News.
31-летний Джеймс Келли внезапно почувствовал резкую боль в боку. Чтобы не тревожить невесту, он вышел из зала под нейтральным предлогом, но за стол так и не вернулся. Позже подружка невесты нашла его на лестнице — мужчина сидел, согнувшись от боли.
Обезболивающее не помогло, и гостям пришлось вызывать скорую. Келли увезли в больницу прямо со свадьбы, а его жена Клэр поехала следом, не переодеваясь и оставаясь в свадебном платье. После компьютерной томографии врачи подтвердили аппендицит. Оперировали мужчину через два дня после поступления.
Всего Келли провёл в стационаре пять дней. Теперь супруги рассчитывают устроить повторное торжество. Многие подрядчики согласились поддержать пару — кто-то бесплатно, кто-то со скидкой, учитывая, что праздник сорвался из‑за нелепой случайности. Сам Джеймс, уже восстанавливающийся после операции, с иронией вспомнил свадебные слова: «В болезни и здравии — это испытание пришло сразу же».
