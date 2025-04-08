Баскетболисты «Химок» пробились в полуфинал Суперлиги

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Баскетбольный клуб «Химки» вышел в полуфинал российской Суперлиги. В четвертьфинале подмосковная команда со счётом 3:1 обыграла «Динамо» из Владивостока, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
Серия началась на паркете Баскетбольного центра в Химках. Химчане уверенно выиграли два домашних матча и повели в счёте – 2:0. Для выхода в полуфинал им оставалось одержать лишь одну победу. Первую гостевую встречу БК «Химки» проиграл, а во второй тяжелейшей игре одолел «Динамо» – 87:77 (17:20, 21:22, 20:14, 29:21). Таким образом, подмосковные баскетболисты победили в серии со счётом 3:1 и вышли в полуфинал.
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«Все игры получились на загляденье – и у нас в Подмосковье, и здесь, во Владивостоке. Считаю, что уже есть хорошая традиция играть с «Динамо» в плей-офф раз в год. Хочу поблагодарить зрителей и болельщиков за поддержку», – сказал главный тренер БК «Химки» Андрей Мальцев.В полуфинале чемпионата подмосковные баскетболисты сыграют с ЦСКА-2 из Москвы. Первые два матча пройдут во дворце спорта «Динамо».
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Лора Луганская