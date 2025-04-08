Подмосковные спортсмены завоевали шесть медалей на турнире по прыжкам в воду

Виктория Казанцева (фото: пресс-служба Минспорта МО)
Три золотые и три бронзовые медали завоевали спортсмены из Московской области на всероссийских соревнованиях по прыжкам в воду «Кубок Подмосковья», сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
«Золотые медали в копилку подмосковной команды принесла Виктория Казанцева: она показала лучшие результаты в прыжках с трамплина один и три метра, а также поднялась на высшую ступень пьедестала почёта вместе с напарницей из Санкт-Петербурга по итогу синхронных прыжков с трёхметрового трамплина», — говорится в сообщении.Бронзовые медали в дисциплине «Синхронные прыжки с трамплина 3 м» завоевали выступавшие в паре представительницы Московской области Анастасия Степанова и Елизавета Леонова, в аналогичной дисциплине среди мужчин — Владислав Качанов и Илья Надеев, кроме того, Владислав Качанов стал третьим в мужских прыжках с трамплина 3 м.
Владислав Качанов (фото: пресс-служба Минспорта МО)
Всего в турнире, который проходил в Рузе со 2 по 6 апреля, приняли участие 220 человек из одиннадцати российских регионов.
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