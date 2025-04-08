Сборная Подмосковья выиграла командное первенство России по бадминтону

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Сборная Московской области по бадминтону заняла первое место на командном турнире лично-командного первенства России среди юношей и девушек до 17 лет. Команда завоевала шесть золотых, серебряную и две бронзовые медали, сообщили в пресс-службе Минспорта региона.
Команда Подмосковья в командном турнире первенства обошла сборные Санкт-Петербурга, Москвы и Татарстана. Также представители Московской области собрали весь золотой пьедестал личных соревнований.
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«Захар Кель взял золотые награды в одиночном разряде и в тандеме с Матвеем Таволжановым – в парном. У девушек Марина Тарасова заняла первые места в одиночных соревнованиях и в парных – вместе с Анастасией Голубевой. Также Кель и Тарасова удостоились золота в миксте. Егор Брагин поднялся на третью ступень пьедестала в одиночном разряде и на вторую – по итогам парного с Ильёй Селезнёвым. А Василиса Ицкова, выступая с Селезнёвым, замкнула тройку призёров в смешанном парном разряде», – говорится в сообщении.Лично-командное первенство России по бадминтону среди юношей и девушек до 17 лет проходило с 1 по 7 апреля в спорткомплексе «Борисоглебский» Раменского муниципального округа. В соревнованиях участвовали свыше 200 спортсменов из 24 регионов России.
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Лора Луганская