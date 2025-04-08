Участниками первенства России по бадминтону в Раменском стали более 150 спортсменов

Фото: пресс-служба администрации Раменского м.о.
Лично-командное первенство России по бадминтону для юношей и девушек до 17 лет состоялось в спортивном комплексе «Борисоглебский» в Раменском, участие в турнире приняли 153 человека из 24 российских регионов, сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.
«Абсолютными чемпионами первенства стали Захар Кель, представляющий Подмосковье и Воронежскую область, и Марина Тарасова из Московской области. Они завоевали золото в паре, миксте и одиночных соревнованиях. В частности, в парном разряде Захар Кель одержал победу, выступая с подмосковным спортсменом Матвеем Тавожлажновым, а Мария Тарасова — в паре с Анастасией Голубевой из Нижегородской области», — говорится в сообщении.В командном турнире первое место заняла сборная Московской области, на второе место вышла команда Санкт-Петербурга, а третье место поделили спортсмены из Москвы и Татарстана.
Читайте также:
Игорю Акинфееву — 39: Титул самого высокооплачиваемого игрока, трое детей и связь с Сергеем Жуковым
Подмосковные боксёры завоевали 19 медалей первенства ЦФО
Победу на региональном этапе турнира «Чудо-шашки» одержала команда из Щёлкова
Лев Каштанов