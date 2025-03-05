Баскетболисты «Химок» проведут две игры Суперлиги на домашней арене

Две ближайшие игры Суперлиги команда БК «Химки» проведёт на домашней площадке — в баскетбольном центре «Химки», информацию об этом пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области разместила на своей странице в соцсети «ВКонтакте».