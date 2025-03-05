Баскетболисты «Химок» проведут две игры Суперлиги на домашней арене

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Две ближайшие игры Суперлиги команда БК «Химки» проведёт на домашней площадке — в баскетбольном центре «Химки», информацию об этом пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области разместила на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«На 7 марта назначен матч подмосковных баскетболистов с командой, занимающей соседнее место в турнирной таблице, — «Зенитом-2» из Санкт-Петербурга. А 10 марта состоится игра с командой «Динамо» из Грозного», — говорится в сообщении.Оба матча начнутся в 19:00. Вход бесплатный.
Баскетбольный центр «Химки» расположен по адресу: город Химки, Совхозная улица, дом №23.
Минспорта Московской области активно ведёт официальную страницу в социальной сети «ВКонтакте», а также свой Telegram-канал. Там размещается актуальная информация о спортивной жизни региона, включая анонсы мероприятий.
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