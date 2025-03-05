Тяжелоатлет Нурдыгин из Подмосковья завоевал медаль турнира «Железная лига»

Фото: пресс-служба администрации м.о. Егорьевск
Спортсмен Илья Нурдыгин из подмосковного Егорьевска завоевал серебряную медаль турнира по тяжелой атлетике «Железная лига», проходившего в столичном спорткомплексе «Салют Гераклион», сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.
Отмечается, что первое место в категории до 89 кг занял тяжелоатлет из Москвы Дмитрий Беляев, а бронзовую медаль завоевал ещё один столичный спортсмен — Михаил Филиппов.«В рывке Илья Нурдыгин, выступающий в весовой категории до 89 кг, установил личный рекорд — поднял 112 килограммов. В сумме рывка и толчка результат егорьевского спортсмена составил 254 килограмма, что обеспечило ему вторую ступень на пьедестале почёта», — говорится в сообщении.
Отмечается, что турнир «Железная лига» собрал профессиональных тяжелоатлетов и любителей разных весовых и возрастных категорий.
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