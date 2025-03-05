Подмосковные голболисты одержали победу на международном турнире

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Сборная Московской области завоевала международный Кубка Хакима Ташкента по голболу, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Групповой этап сборная Подмосковья завершила на первом месте. В полуфинале представители Московской области одержали победу над командой Сурхандарьинской области Узбекистана со счётом 15:7. А в финальной встрече с командой Ташкента подмосковные спортсмены победили со счётом 10:9, отправив хозяев соревнования на второе место», — говорится в сообщении.Бронзовую медаль турнира выиграла команда «Атырау» из Казахстана.
Отмечается, что подмосковная сборная была единственной российской командой на соревнованиях, проходивших в Узбекистане, и выступала под российским флагом.
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