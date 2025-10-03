Баскетболисты «Химок» с победы стартовали в чемпионате Суперлиги
Баскетбольный клуб «Химки» одержал победу в первом матче нового сезона чемпионата Суперлиги. Подмосковные спортсмены обыграли «Новосибирск» – 68:63, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Мы довольны защитой, потому что дали забить всего лишь 63 очка. Для нас это хороший результат. Спасибо болельщикам, которые пришли поддержать нас! Они дали нам эту энергию в третьей четверти и на протяжении всей игры», – сказал главный тренер БК «Химки» Глеб Плотников.
Следующий домашний матч химчане проведут 4 октября с клубом «Барнаул». Игра в баскетбольном центре «Химки» начнётся в 14 часов. Вход для болельщиков будет бесплатным.