Достижения.рф

Подмосковье присоединится к первому всероссийскому Спортивному диктанту

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Жители Московской области смогут принять участие в первом всероссийском Спортивном диктанте, который проведут в воскресенье, 5 октября. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.



«Вас ждут 25 вопросов из восьми тематических разделов. Это история олимпийского движения, мировые рекорды, новые олимпийские виды, принципы честной игры, здоровый образ жизни и Паралимпийские игры. Выбирайте формат участия и готовьтесь к проверке знаний», – отметили в ведомстве.
В диктанте можно участвовать из дома в онлайн-формате или приехать на одну из подмосковных площадок. Они расположены в Егорьевске в Училище олимпийского резерва №5; в Мытищах в СШОР по хоккею на «Арене Мытищи»; в Чехове в УОР №4; в Рузе во Дворце водных видов спорта и в Одинцове в Волейбольном центре.

Зарегистрироваться можно на сайте.
Лора Луганская

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0