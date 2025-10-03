Подмосковье присоединится к первому всероссийскому Спортивному диктанту
Жители Московской области смогут принять участие в первом всероссийском Спортивном диктанте, который проведут в воскресенье, 5 октября. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
«Вас ждут 25 вопросов из восьми тематических разделов. Это история олимпийского движения, мировые рекорды, новые олимпийские виды, принципы честной игры, здоровый образ жизни и Паралимпийские игры. Выбирайте формат участия и готовьтесь к проверке знаний», – отметили в ведомстве.В диктанте можно участвовать из дома в онлайн-формате или приехать на одну из подмосковных площадок. Они расположены в Егорьевске в Училище олимпийского резерва №5; в Мытищах в СШОР по хоккею на «Арене Мытищи»; в Чехове в УОР №4; в Рузе во Дворце водных видов спорта и в Одинцове в Волейбольном центре.
Зарегистрироваться можно на сайте.