Баскетболисты «Химок» с победы стартовали в плей-офф чемпионата России
Подмосковный баскетбольный клуб «Химки» одержал первую победу в четвертьфинальной серии Суперлиги. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
Химчане со счётом 89:79 обыграли «Темп-СУМЗ» из Свердловской области.
«Матч прошёл в упорной борьбе. «Темп-СУМЗ» выиграл первую четверть, но во втором игровом отрезке «Химки» переломили ход встречи и ушли на большой перерыв с минимальным преимуществом. В третьей четверти команды продолжили сражаться на равных. Перед заключительным отрезком подмосковный клуб уступал три очка. Однако в решающий момент «Химки» показали уверенную игру, реализовали ключевые броски и надёжно отработали в защите. Всё это позволило добиться победы», – рассказали в пресс-службе.
Самым результативным игроком матча стал Владислав Шарапов, набравший 21 очко. Весомый вклад в успех химчан также внесли Виктор Заряжко с 18 очками и Константин Шевчук с 12.
Вторая игра в рамках плей-офф чемпионата России пройдёт 9 апреля в Ревде.