В турнире по гандболу «Герои Города» в Чехове примут участие 45 команд

08 апреля 2026, 16:19

XVII Всероссийский турнир по гандболу «Герои Города» будет проходить в Чехове с 10 по 12 апреля. За победу сразятся 45 команд из десяти российских городов. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.





Площадкой соревнований станет дворец спорта «Олимпийский» имени Масимова. Турнир проведут в семи категориях: среди девочек, мальчиков, девушек, юношей, женщин-любителей, мужчин-любителей и мужчин-профессионалов. Финал состоится в День космонавтики, поэтому организаторы решили использовать космическую тематику.





«Команды при регистрации будут «распределять» по планетам — Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн, Нептун и Плутон. Кроме того, участников и зрителей ждут тематические активности. Мы постарались продумать космический антураж во всём. Уверена, что участники и гости турнира смогут почувствовать эту атмосферу», — сказала руководительница отдела развития гандбольного клуба «Чеховские медведи» Мария Ведяскина.