Соревнования по гимнастике соберут в Одинцове около 900 спортсменок

Турнир по художественной гимнастике «МФССО Дети Спорта — отбор на Всероссийскую Клубную Лигу» будет проходить в Одинцове с 10 по 12 апреля. Участие в соревнованиях примут около 900 спортсменок, представляющих 35 клубов шести российских регионов. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





Мероприятие организуют на базе спорткомплекса Одинцовского кампуса МГИМО.





«750 гимнасток выступят в индивидуальной программе, а ещё 150 — в дуэтах, трио и групповых упражнениях», — отмечается в сообщении.