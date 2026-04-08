Соревнования по гимнастике соберут в Одинцове около 900 спортсменок
Турнир по художественной гимнастике «МФССО Дети Спорта — отбор на Всероссийскую Клубную Лигу» будет проходить в Одинцове с 10 по 12 апреля. Участие в соревнованиях примут около 900 спортсменок, представляющих 35 клубов шести российских регионов. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Мероприятие организуют на базе спорткомплекса Одинцовского кампуса МГИМО.
«750 гимнасток выступят в индивидуальной программе, а ещё 150 — в дуэтах, трио и групповых упражнениях», — отмечается в сообщении.Спортсменки, показавшие лучшие результаты, смогут принять участие в турнире Всероссийской клубной лиги «V2SD Командное первенство клубов России», который будет проходить в начале мая сразу в двух городах — Тольятти и Пензе.