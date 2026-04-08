Юные волейболистки из Звенигорода выиграли турнир в Италии
Воспитанницы звенигородского училища олимпийского резерва №2 Наталья Скумбина и Мирослава Швыдкина в составе юниорской сборной России (до 17 лет) стали победительницами международного турнира «Корнаккья», сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
В финале российская команда разгромила итальянский клуб «Арджентарио» со счётом 3:0, полностью контролируя ход игры. Турнир проводится в городе Порденоне с 1983 года и входит в число наиболее авторитетных международных соревнований для юношеских и юниорских команд. Это состязание стало первым для российских юниоров и молодёжи после отмены ограничений на международные старты.
С 10 по 18 апреля спортсменки из Подмосковья в составе сборной области выступят на первенстве Центрального федерального округа в Воронеже. Эти соревнования станут отбором на финал XIII летней Спартакиады учащихся России.
