Баскетболисты «Химок» уверенно обыграли в Суперлиге команду из Челябинска
Баскетбольный клуб «Химки» разгромил одного из лидеров Суперлиги – челябинский ЧБК. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа Химки.
Первая игра турнира под руководством Романа Семернинова завершилась со счётом 106:87 и стала самым результативный матчем химчан за весь чемпионат.
Одним из первых очки набрал новичок Клим Адайкин, который выступает за БК «Химки» на правах аренды. Первая четверть прошла в равной борьбе. Во втором отрезке химчане сократили количество ошибок и ушли на большой перерыв с преимуществом в девять очков.
После паузы игра выровнялась, но «Химки» перед заключительной четвертью увеличили отрыв до 11 очков. А в финальном отрезке подопечные Семернинова уверенно довели матч до победы.
Ближайший домашний поединок клуба состоится 12 февраля и начнётся в 19:15. Соперником станет магнитогорский «Металлург». Вход для болельщиков будет бесплатным.
Читайте также: