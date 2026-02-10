Баскетболисты «Химок» уверенно обыграли в Суперлиге команду из Челябинска

10 февраля 2026, 20:36

оригинал Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки

Баскетбольный клуб «Химки» разгромил одного из лидеров Суперлиги – челябинский ЧБК. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа Химки.