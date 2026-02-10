Команда «Гвардия» представит Подмосковье в финале чемпионата России по следж-хоккею
Подмосковная команда «Гвардия», состоящая из ветеранов СВО, поборется за награды в финале «Лиги героев» чемпионата России по следж-хоккею. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
Медали и кубок турнира оспорят восемь команд, частично или полностью сформированных из ветеранов спецоперации. Помимо «Гвардии», это «СКА-Стрела» из Санкт-Петербурга, «Булат» из Башкирии, «Север» из Югры, «Донской Рубеж» из Ростовской области, «Татсиб» из Татарстана, московская команда «Мужество» и «Союз» из Приморья.
Коллективы были отобраны по итогам трёх предварительных кругов, состоявшихся в Дзержинске, Санкт-Петербурге и Самаре. Чемпионат проходит в Дзержинске с 10 по 19 февраля.
Команда по следж-хоккею «Гвардия» была создана в 2024 году. Инициативу поддержали губернатор Московской области Андрей Воробьёв, федеральное и региональное министерства спорта.
Коллектив игроков сформирован из участников спецоперации. Домашняя арена «Гвардии» – «Орион-Технопул». Это первый ледовый дворец в микрорайоне Железнодорожный городского округа Балашиха. Он был открыт в феврале 2024-го.
