Команда «Гвардия» представит Подмосковье в финале чемпионата России по следж-хоккею

10 февраля 2026, 16:23

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Подмосковная команда «Гвардия», состоящая из ветеранов СВО, поборется за награды в финале «Лиги героев» чемпионата России по следж-хоккею. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.