К акции «Быть здоровым – это модно» в Подмосковье присоединятся 12 000 человек

10 февраля 2026, 19:28

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

В Красногорске на площади Дома культуры «Подмосковье» 22 февраля состоится международная спортивно-патриотическая акция «Быть здоровым – это модно». К мероприятию присоединятся 12 000 человек, в том числе в режиме телемоста, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.