К акции «Быть здоровым – это модно» в Подмосковье присоединятся 12 000 человек
В Красногорске на площади Дома культуры «Подмосковье» 22 февраля состоится международная спортивно-патриотическая акция «Быть здоровым – это модно». К мероприятию присоединятся 12 000 человек, в том числе в режиме телемоста, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
В этом году акция посвящена «Году единства народов России» и приурочена ко Дню защитника Отечества. В ней примут участие более 70 городов России, Абхазии, Южной Осетии, Нигерии, Замбии и Китая.
Цель мероприятия – патриотическое воспитание и пропаганда здорового образа жизни. В 14 часов по московскому времени тысячи участников одновременно обольются холодной водой. Присоединиться к массовому обливанию сможет любой желающий в возрасте от пяти лет при условии обязательной регистрации. Она необходима также для участия в соревнованиях по кросс-фиту.
Помимо этого, в Красногорске пройдёт зимний турнир по многоборью ГТО. Победителей ждут подарки и денежные призы. Для гостей организуют обширную спортивную и интерактивную программу.
Организатором мероприятия выступает спортивно-патриотический клуб «ЯРОПОЛК». С 2016 по 2024 годы он уже провёл 12 спортивно-патриотических акций «Быть здоровым – это модно».
