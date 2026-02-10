Команды корпораций и общественных объединений оспорят Кубок Сергея Карякина
В Москве состоятся командные соревнования среди корпораций и общественных объединений на Кубок Сергея Карякина. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
Турнир пройдёт в здании Центрального исполнительного комитета «Единой России. В финале «РОСлиги-2025» за доски сядут сильнейшие команды, прошедшие жёсткий отбор на онлайн-этапах. Участниками станут представители крупных компаний, политики, учёные и преподаватели.
Главная особенность финала «РОСлиги-2025» – участие команды «Защитники Отечества», состоящей из ветеранов спецоперации. Их поддержка и интеграция в активную жизнь – одна из главных задач социального проекта «Шахматы для СВОих».
«РОСлига объединяет людей, для которых важны ответственность, командная работа и служение стране. Искренне благодарю ветеранов СВО за мужество, стойкость и вклад в защиту Родины», – сказал президент Федерации шахмат Московской области, сенатор, многократный чемпион мира по шахматам гроссмейстер Сергей Карякин.
Абсолютный победитель «РОСлиги-2025» получит Кубок Сергея Карякина. Также будут определены победители в номинациях «Самый ценный игрок» и «Самая боевая команда».
Сеансы одновременной игры перед началом турнира дадут гроссмейстер Сергей Шипов, самый юный в истории шахмат международный мастер Роман Шогджиев и руководитель онлайн-школы Сергея Карякина, мастер ФИДЕ Михаил Коровин.
Место проведения: Москва, Кутузовский проспект, д. 39.