Команды корпораций и общественных объединений оспорят Кубок Сергея Карякина

10 февраля 2026, 19:47

оригинал Сергей Карякин (справа) (Фото: пресс-служба Минспорта МО)

В Москве состоятся командные соревнования среди корпораций и общественных объединений на Кубок Сергея Карякина. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.





Турнир пройдёт в здании Центрального исполнительного комитета «Единой России. В финале «РОСлиги-2025» за доски сядут сильнейшие команды, прошедшие жёсткий отбор на онлайн-этапах. Участниками станут представители крупных компаний, политики, учёные и преподаватели.



Главная особенность финала «РОСлиги-2025» – участие команды «Защитники Отечества», состоящей из ветеранов спецоперации. Их поддержка и интеграция в активную жизнь – одна из главных задач социального проекта «Шахматы для СВОих».



«РОСлига объединяет людей, для которых важны ответственность, командная работа и служение стране. Искренне благодарю ветеранов СВО за мужество, стойкость и вклад в защиту Родины», – сказал президент Федерации шахмат Московской области, сенатор, многократный чемпион мира по шахматам гроссмейстер Сергей Карякин.