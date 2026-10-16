Баскетболисты «Химок» вырвали победу в напряжённом матче Суперлиги

16 октября 2026, 22:54

оригинал Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки

Баскетбольный клуб «Химки» победил уфимское «Динамо» со счётом 74:70 в домашнем матче Суперлиги. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.





Игра держала болельщиков в напряжении до последних секунд. Решающим отрезком стала третья четверть, где химчане создали существенный отрыв – 28:19. Несмотря на попытки динамовцев отыграться в заключительной четверти, хозяева площадки удержали преимущество.



Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки

Лучшим игроком в составе победителей стал Иван Прокопенко, набравший 16 очков.

«Игра получилась непростой, но ребята проявили характер, выдержку и стремление к победе. Именно в таких матчах закаляется команда и рождаются большие результаты. Поздравляю игроков и тренерский штаб с этим успехом, спасибо болельщикам за поддержку. Энергия трибун всегда придаёт силы», – сказала глава муниципалитета Инна Федотова.