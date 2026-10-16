Росгвардейцы обеспечили безопасность во время футбольного матча в Химках

16 октября 2026, 21:30

оригинал Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

Сотрудники Росгвардии и представители других силовых ведомств обеспечили общественный порядок и безопасность во время матча Кубка России между московскими клубами «Родина» и «Спартак» на «Арене Химки». Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.





Перед началом игры кинологи инженерно-технической группы обследовали спортивную площадку и прилегающую территорию.

«Бойцы ОМОНа и экипажи вневедомственной охраны патрулировали территорию вблизи места проведения матча, обеспечивая безопасность граждан и готовность к оперативному реагированию на возможные правонарушения. Сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы следили за соблюдением закона в сфере оборота оружия, координировали действия частных охранных организаций на контрольно-пропускных пунктах», – рассказали в ведомстве.