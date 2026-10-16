Сборная Подмосковья вошла в тройку сильнейших на Спартакиаде народов России

16 октября 2026, 22:30

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Сборная Московской области заняла третье место в общекомандном зачете Спартакиады народов России 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта региона.





При этом подмосковные спортсмены завоевали 33 золотые медали, установили национальный рекорд в лёгкой атлетике, а также победили в командных турнирах по боксу, гандболу и теннису.

«Результат Спартакиады стал для Московской области заметным шагом вперёд по количеству наград. Представители Подмосковья завершили соревнования со 119 медалями: 33 золотыми, 37 серебряными и 49 бронзовыми. Это на 23 награды больше, чем на предыдущей Спартакиаде 2022 года. Атлеты из Московской области выступали в 50 разделах соревновательной программы», – отметили в министерстве.

Фото: пресс-служба Минспорта МО