Подмосковные дзюдоисты взяли две медали на старте чемпионата России

16 октября 2026, 20:42

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Спортсмены из Московской области завоевали две медали в первый день чемпионата России по дзюдо среди мужчин и женщин. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.





Соревнования проходят в Минераловодском городском округе Ставропольского края с 14 по 18 октября.

«Бронзу в весовой категории до 60 килограммов выиграл Александр Плеханов из Подольска. В схватке за третье место он победил москвича Никиту Анисимова. Бронзовую награду в категории до 66 килограммов взял Эмиль Раджабханов из Химок, одолевший Мирзоюсуфа Гафурова из Санкт-Петербурга», – рассказали в ведомстве.