Подмосковные дзюдоисты взяли две медали на старте чемпионата России
Спортсмены из Московской области завоевали две медали в первый день чемпионата России по дзюдо среди мужчин и женщин. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.
Соревнования проходят в Минераловодском городском округе Ставропольского края с 14 по 18 октября.
«Бронзу в весовой категории до 60 килограммов выиграл Александр Плеханов из Подольска. В схватке за третье место он победил москвича Никиту Анисимова. Бронзовую награду в категории до 66 килограммов взял Эмиль Раджабханов из Химок, одолевший Мирзоюсуфа Гафурова из Санкт-Петербурга», – рассказали в ведомстве.
Чемпионат России по дзюдо впервые проходит на Ставрополье. Он собрал 483 спортсмена из 55 регионов страны. В нём участвуют 35 представителя Московской области – 23 мужчины и 12 женщин.
Турнир является одним из ключевых отборочных этапов в состав сборной России на следующий сезон. Соревнования проходят в личном зачёте, а в заключительный день состоится командный турнир.