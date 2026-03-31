Баскетболисты из Одинцово и Ленинского округа вышли в финал Школьной лиги
В Видном завершились матчи областного этапа II дивизиона Школьной лиги Московской области по баскетболу 3х3. Победителями соревновательного дня стали юношеская команда из Одинцовского городского округа и сборная девушек из Ленинского городского округа, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Во II дивизионе Школьной лиги выступали команды из 14 муниципалитетов: Можайского, Наро-Фоминского, Ленинского, Рузского, Одинцовского, Молодёжного, Подольска, Серпухова, Чехова, Власихи, Краснознаменска, Домодедова, Серебряных Прудов и Ступина. По итогам соревнований в «Финал четырёх» вышли юноши из Одинцова и девушки из Ленинского округа.
31 марта команды второго дивизиона встретятся в Чехове, где определят финалистов в дисциплине «футзал». Всего в областном этапе Школьной лиги Подмосковья участвуют 336 команд, которые соревнуются в четырёх видах спорта (в каждом — по 56 команд). В баскетболе 3х3 и волейболе турниры для юношей и девушек проводятся раздельно. В футзале играют только мальчики, а в шахматах допускается смешанный формат.
Победители своего дивизиона выходят в «Финал четырёх». В сезоне 2025/2026 в рамках Единой школьной лиги по всей Московской области запланировано более 15 тысяч соревнований. В них участвуют свыше 50 тысяч школьников из 650 учебных заведений региона. Свои команды представили 56 муниципалитетов.
Школьная лига Московской области была запущена в октябре 2024 года. В первом сезоне проект собрал более 10 тысяч юных спортсменов из 201 школы 13 муниципалитетов.
Соревнования проводятся в рамках федеральной программы «Спорт России». Концепция Единой школьной лиги разработана по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева с целью привлечения учащихся к систематическим занятиям спортом.
