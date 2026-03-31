В Павловском Посаде начали неделю с решений по ЖКХ и субботникам
В Павловском Посаде стартовала рабочая неделя с обсуждения актуальных вопросов жилищно-коммунального хозяйства. Глава округа Денис Семенов обозначил ключевые направления работы, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Расселение аварийного жилья. Губернатор Московской области Андрей Воробьев на совещании с главами муниципалитетов 30 марта подтвердил приоритетность этой задачи. В 2026 году в округе планируется расселить 67 жилых помещений общей площадью более 2 тысяч квадратных метров.
«Люди получат нормальные условия для жизни, и это не просто цифры — за каждой стоит конкретная семья», — подчеркнул Денис Семенов.Субботники. В Подмосковье стартует декада чистоты. Первый субботник в Павлово-Посадском округе пройдёт 4 апреля, конкретные адреса определят на совещании в четверг. Общероссийский субботник назначен на 25 апреля.
Коммунальная инфраструктура. На 1-м переулке 1 Мая из-за запесоченности коллектора произошёл разлив содержимого канализации на парковке. Откачка давала временный эффект. Глава поручил привлечь более мощную технику для окончательного устранения проблемы.
В Электрогорске приступили к капитальному решению: перекладка коллектора на перекрёстке протяжённостью 286 метров (трубы диаметром 400 мм) с установкой новых колодцев полностью исключит ежедневные подтопления. Также запланирована масштабная замена тепловых сетей на весенне-летний период.
Отопление. Завершать сезон пока рано: среднесуточная температура не достигла норматива, по ночам держится минус, поэтому тепло в домах сохраняется.
Подтопления в коттеджных посёлках. Каждый случай разбирается индивидуально. В посёлке Зелёный берег зафиксирован перелив канализации через несанкционированные водовыпуски самих собственников.
«Предупреждаю: это нарушение, и с ним будем разбираться. В остальных ситуациях – выставляем помпы и работаем. Всем продуктивной трудовой недели», — резюмировал Семенов.