В Павловском Посаде начали неделю с решений по ЖКХ и субботникам

31 марта 2026, 09:54

Фото: пресс-служба администрации г.о. Павловский Посад

В Павловском Посаде стартовала рабочая неделя с обсуждения актуальных вопросов жилищно-коммунального хозяйства. Глава округа Денис Семенов обозначил ключевые направления работы, сообщает пресс-служба администрации городского округа.





Расселение аварийного жилья. Губернатор Московской области Андрей Воробьев на совещании с главами муниципалитетов 30 марта подтвердил приоритетность этой задачи. В 2026 году в округе планируется расселить 67 жилых помещений общей площадью более 2 тысяч квадратных метров.

«Люди получат нормальные условия для жизни, и это не просто цифры — за каждой стоит конкретная семья», — подчеркнул Денис Семенов.

«Предупреждаю: это нарушение, и с ним будем разбираться. В остальных ситуациях – выставляем помпы и работаем. Всем продуктивной трудовой недели», — резюмировал Семенов.