В Подмосковье впервые провели субботники в новом формате с участием 500 жителей

30 марта 2026, 22:56

оригинал Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

В четырёх подмосковных муниципалитетах прошли субботники в обновлённом формате. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.





Старт новому проекту дали в минувшие выходные. Первые субботники, организованные Минчистоты совместно с сервисом «Яндекс Смена», состоялись в Мытищах, Химках, Ленинском и Подольске. В них участвовали более 500 жителей области, в том числе активные граждане и волонтёры.

«Каждый смог проявить себя в уборке придомовых территорий и общественных пространств. Особое внимание уделили очистке газонов и клумб от мусора, высадке зелёных насаждений. Привели в порядок дорожки, детские площадки и зоны отдыха. За участие в субботнике все получили бонусы в виде небольшого вознаграждения или волонтёрских баллов», – рассказали в ведомстве.