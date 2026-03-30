В Подмосковье впервые провели субботники в новом формате с участием 500 жителей
В четырёх подмосковных муниципалитетах прошли субботники в обновлённом формате. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Старт новому проекту дали в минувшие выходные. Первые субботники, организованные Минчистоты совместно с сервисом «Яндекс Смена», состоялись в Мытищах, Химках, Ленинском и Подольске. В них участвовали более 500 жителей области, в том числе активные граждане и волонтёры.
«Каждый смог проявить себя в уборке придомовых территорий и общественных пространств. Особое внимание уделили очистке газонов и клумб от мусора, высадке зелёных насаждений. Привели в порядок дорожки, детские площадки и зоны отдыха. За участие в субботнике все получили бонусы в виде небольшого вознаграждения или волонтёрских баллов», – рассказали в ведомстве.
Там добавили, что в новом формате состоится и общеобластной субботник. Уборку проведут во всех муниципалитетах, присоединиться смогут все желающие.