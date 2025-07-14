Баскетболисты Khimki Power завоевали три медали первенства России

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Две золотые и одну бронзовую медаль завоевали команды подмосковного клуба Khimki Power на первенстве России в формате 3х3. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.



Золотую награду первенства завоевала команда девушек до 23 лет, за которую выступали Софья Кузилова, Анна Бочкарёва, Полина Святская и Вера Шнейдер.

«Химчанки победили во всех матчах первенства: с командой из Челябинской области, командами «АБ Кондрашина» и «Красная Пахра». Заключительную игру представительницы Подмосковья сыграли со «Спартой» из Воронежа и одержали победу со счётом 18:7. Кроме того, Полина Святская была признана лучшим игроком турнира», — говорится в сообщении.
На высшую ступень пьедестала почёта поднялись также игроки Khimki Power в категории «юноши до 18 лет»: Марсель Ибрагимов, Егор Зуев, Сергей Чигишов и Всеволод Вавилов. Сергей Чигишов стал лучшим игроком турнира, а Всеволод Вавилов — лучшим баскетболистом финального матча.

Кроме того, баскетболистки Khimki Power в категории «девушки до 18» лет заняли третье место турнира.
Лев Каштанов

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