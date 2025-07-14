Баскетболисты Khimki Power завоевали три медали первенства России
Две золотые и одну бронзовую медаль завоевали команды подмосковного клуба Khimki Power на первенстве России в формате 3х3. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
Золотую награду первенства завоевала команда девушек до 23 лет, за которую выступали Софья Кузилова, Анна Бочкарёва, Полина Святская и Вера Шнейдер.
«Химчанки победили во всех матчах первенства: с командой из Челябинской области, командами «АБ Кондрашина» и «Красная Пахра». Заключительную игру представительницы Подмосковья сыграли со «Спартой» из Воронежа и одержали победу со счётом 18:7. Кроме того, Полина Святская была признана лучшим игроком турнира», — говорится в сообщении.На высшую ступень пьедестала почёта поднялись также игроки Khimki Power в категории «юноши до 18 лет»: Марсель Ибрагимов, Егор Зуев, Сергей Чигишов и Всеволод Вавилов. Сергей Чигишов стал лучшим игроком турнира, а Всеволод Вавилов — лучшим баскетболистом финального матча.
Кроме того, баскетболистки Khimki Power в категории «девушки до 18» лет заняли третье место турнира.