В славящемся рыбными промыслами посёлке Гжелка День рыбака отметили праздником

14 июля 2025, 16:58

Фото: Раменский медиацентр

Жители посёлка Гжелка ярко отметили один из любимых летних праздников – День рыбака, рассказали в пресс-службе администрации Раменского муниципального округа. Этот праздник в Гжелке имеет особое значение – посёлок ранее назывался Рыбхоз и славился рыбными промыслами на всю страну.







«Несмотря на непогоду, праздник объединил местных жителей в тёплой атмосфере дружбы и веселья. Организаторы подготовили насыщенную развлекательную программу с выступлениями артистов, в том числе гармонистов местных учреждений культуры. Для маленьких гостей устроили веселые игры, танцы и мастер-классы. Дети также могли попрыгать на батуте», – рассказали в пресс-службе.