Юбилейный семейный фестиваль «Традиция» собрал более 15 тыс. гостей

14 июля 2025, 13:51

оригинал Фото: пресс-службе фестиваля «Традиция»

Более 15 тыс. гостей собрались на юбилейный X фестиваль «Традиция». В Музее-заповеднике А. С. Пушкина и парке Захарово на семи площадках прошло более 50 мероприятий, сообщили в пресс-службе фестиваля.





«Традиция» – семейный фестиваль для любителей искусства всех возрастов. Его задачи – популяризация и сохранение русской культурной идентичности, русского культурного кода с помощью музыки, литературы, театра, истории, публицистики, семейных программ и национальной кухни.



Открывали фестиваль и вели гала-концерт «Десять лет «Традиции» его создатели – режиссёр, продюсер, худрук «Нового Театра» Эдуард Бояков и писатель Захар Прилепин.

«Традиция» 10 лет стояла в самом центре русской национальной культуры. Многие из выступающих сейчас начинали с нами этот путь. Фестиваль изменил культурное мироздание. В конечном итоге рождается новый народ ХХI века. Мы становимся иными. И я счастлив, что мы с Эдуардом, с нашими товарищами, с певчими, с играющими на сценах, с нашими друзьями были в центре событий», – сказал Прилепин.

Фото: пресс-службе фестиваля «Традиция»



«Мы строим программу фестиваля, исходя из представлений о русском культурном коде, о сложной, цветущей культуре, которая не противопоставляет аристократическое народному, этническое – глобальному» – поделился Бояков.