В Раменском округе проведут традиционную спортивную игру «Зарница»
В деревне Хрипань состоится традиционная спортивная игра «Зарница» для детских команд. Об этом заявили в пресс-службе администрации Раменского муниципального округа.
«О старте приёма заявок на участие в игре объявил Культурно-досуговый центр Дементьевский. Мероприятие состоится 26 июля, оно начнётся в полдень на спортплощадке у Дома культуры «Хрипанский». Приглашаются команды численностью от пяти человек в возрасте от 8 до 14 лет», – сказали в администрации.Заявки принимаются по телефону 8 (985) 286-48-22, контактное лицо – Артём. Адрес проведения мероприятия: деревня Хрипань, улица Школьная, дом 27а.
«Зарница» – военно-спортивная игра для молодёжи, сочетающая элементы военной подготовки и командных соревнований. В программу современной «Зарницы» входят смотр строя и песни, проверка знаний по военной истории, ориентирование на местности, эстафеты, силовые упражнения и военизированные состязания.В ходе игры командам предстоит пройти спортивные испытания, эстафеты и головоломки, проявить смекалку и показать сплочённую работу. По итогам команды, набравшие наибольшее число баллов, наградят памятными призами.