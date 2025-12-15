Баскетболисты клуба «Химки» сыграют с ижевской командой «Купол-Родники»
Домашний матч в рамках чемпионата Суперлиги проведут спортсмены баскетбольного клуба «Химки» с соперниками из Ижевска — командой «Купол-Родники» в среду, 17 декабря. Об этом сообщает пресс-служба администрации подмосковного городского округа.
Игра состоится в баскетбольном центре «Химки».
«Предыдущая игра соперников состоялась в феврале этого года, тогда победу отпраздновали химчане. Сейчас БК «Химки» находится на третьей строчке турнирной таблицы с 18 очками. «Купол-Родники» — на девятом месте с 17 очками», — говорится в сообщении.Баскетбольный центр «Химки» находится по адресу: улица Кирова, владение 27. Игра начнётся в 19:00. Вход для зрителей бесплатный. Кроме того, на официальном сайте команды будет идти трансляция игры.