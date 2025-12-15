Стало известно, когда руководство «Динамо» сможет провести нужные трансферы
Рыбус: нужные трансферы руководство «Динамо» сможет провести в зимний период
Чемпион России сезона-2017/18 Мацей Рыбус прокомментировал неудачное выступление московского «Динамо» в РПЛ-2025/26.
По итогам первой половины сезона клуб идет десятым, имея 21 очко в 18 турах. Для сравнения, год назад москвичи завершили чемпионат пятыми, а двумя сезонами ранее — третьими.
«Зимой у команды будет возможность лучше подготовиться ко второй части сезона. Руководство сможет провести нужные трансферы», - цитирует собеседника Metaratings.ru.
Перед стартом сезона главным тренером команды назначили Валерия Карпина. Летом «Динамо» потратил на усиление состава более 20 млн евро, однако в ноябре Карпин ушел из-за неудовлетворительных результатов. Исполняющим обязанности наставника стал Ролан Гусев.