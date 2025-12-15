Шалимов оценил игру «Краснодара» и выделил прагматизм команды

15 декабря 2025, 12:17

Фото: iStock/gorodenkoff

Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов отметил, что команда проявляет прагматичный футбол, умеет разбивать прессинг соперников и вырывать сложные матчи. Такой подход помог «быкам» возглавить турнирную таблицу РПЛ.