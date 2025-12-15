Шалимов оценил игру «Краснодара» и выделил прагматизм команды
Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов отметил, что команда проявляет прагматичный футбол, умеет разбивать прессинг соперников и вырывать сложные матчи. Такой подход помог «быкам» возглавить турнирную таблицу РПЛ.
Шалимов в беседе с «РБ Спорт» подчеркнул, что нынешний «Краснодар» отличается стабильностью и конкуренцией на каждой позиции. Тренерский состав и игра команды четко структурированы: схема 4-3-3 с «десяткой» Сперцяном, двумя опорными и сильным центрфорвардом позволяет контролировать ход матча.
Экс-тренер отметил влияние чемпионства прошлого сезона на уверенность команды. По его мнению, коллектив научился вырывать сложные встречи и использовать прагматичные элементы, сочетая атакующий потенциал с умением прессинговать соперника и бороться за каждый мяч. В нужные моменты «быки» превращаются в настоящий боевой коллектив, а лидеры, такие как Черников и Кордоба, задают тон игре и помогают команде ломать защиту противника.
По словам Шалимова, «Краснодар» иногда уступает прямым конкурентам, как «Зениту» или «Локомотиву», но стабильно побеждает соперников с середины таблицы, что и формирует прочную базу для чемпионства.
В сезоне-2025/2026 «Краснодар» с 40 очками в 18 матчах возглавляет турнирную таблицу РПЛ, опережая «Зенит» на один бал.
