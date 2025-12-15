Крикунов похвалил молодых игроков сборной «Россия 25» после разгрома Казахстана
Бывший тренер сборной России Владимир Крикунов отметил высокий потенциал молодых хоккеистов «Россия 25», которые разгромили Казахстан 9:0 на Кубке Первого канала-2025. Он подчеркнул, что команда демонстрирует задел на будущее.
Во втором матче турнира команда Романа Ротенберга одержала уверенную победу над сборной Казахстана. Крикунов отметил, что хотя соперники были не самыми сильными, игра молодых россиян выглядела слаженно, а взаимодействие на льду — многообещающе для дальнейшего развития.
Экс-тренер в беседе с Metaratings.ru подчеркнул, что привлечение молодых игроков к сборной важно в преддверии возвращения России на международные соревнования. Казахстан, по его словам, сосредоточился на проверке своих юных хоккеистов, а сборная Беларуси показала достойную игру и имела шансы на голы.
По итогам Кубка Первого канала «Россия 25» выиграла турнир в третий раз подряд, набрав четыре очка. Второе место заняла Беларусь с двумя очками, а Казахстан завершил соревнование без очков, замкнув таблицу.
