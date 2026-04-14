Баскетболисты клуба «Химки» вышли в полуфинал чемпионата России
Баскетбольный клуб «Химки» пробился в полуфинал чемпионата России. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московский области.
Подмосковная команда победой завершила четвертьфинальную серию против клуба «Темп-СУМЗ» из города Ревды Свердловской области.
«Третий матч в Ревде закончился с результатом 90:86. Подмосковные баскетболисты мощно стартовали, но к середине матча уступали в счёте. Решающей стала вторая половина встречи. Химчане вернули контроль над игрой и удержали преимущество в финале», – отметили в пресс-службе.
Весомый вклад в победу внесли Владислав Шарапов, набравший 16 очков, Фёдор Ключников с 13 очками, Константин Шевчук и Максим Ткаченко (по 10 очков).
В итоге БК «Химки» выиграл серию со счётом 3-0 и продолжит борьбу за золото Суперлиги.