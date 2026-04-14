Открытие сезона по ралли-кроссу собрало в Подмосковье более 60 пилотов

14 апреля 2026, 14:56

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

На автодроме ADM Raceway в Мячкове Раменского муниципального округа открыли сезон по ралли-кроссу «Кубок YUKA ADV Pro Racing» на призы ДОСААФ. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.





Несмотря на холод, сильный ветер и проливной дождь, соревнования собрали более 60 пилотов из России и Белоруссии. Гонщики выступали в 11 классах от юниорских багги до мощных кузовных автомобилей.



Фото: пресс-служба Минспорта МО

В ходе тренировочных заездов участники адаптировались к скользкому покрытию трассы. Кульминацией турнира стали финальные заезды. Победителей и призёров определили во всех классах. В числе лидеров – Владимир Крючков (Супер-1600), Александр Южаков (Национальный класс), Александр Петров (Д2-Классика), Алексей Савин (Классика Плюс) и Александр Эрфорт (Суперавто).

«Я в автоспорте с 14 лет, заканчивать не собираюсь ещё лет 20. У нас был Citroën Saxo – зимний вариант, очень быстрая машина. Больше всего я люблю старт, первые два поворота. А потом важно не ошибаться, никуда не вылетать. Сейчас надо ехать аккуратно, потому что спешка приводит к аварии. Автокросс – это лучшие старты, и мы готовы показать себя», – поделился Андрей Бойко, занявший четвёртое место в дисциплине «Суперавто».