Подмосковная теннисистка Андреева завоевала пятый титул в карьере
Подмосковная теннисистка Мирра Андреева стала победительницей турнира категории WTA 500 в австрийском Линце. В финале она была сильнее хозяйки кортов Анастасии Потаповой – 1:6, 6:4, 6:3.
Спортсменки провели на корте 1 час 54 минуты. Счёт по личным встречам стал 3-1 в пользу Андреевой.
18-летняя россиянка является 10-й ракеткой мира, а в Линце была посеяна под первым номером. Призовой фонд турнира превышал миллион евро.
Для подмосковной спортсменки этот успех стал вторым в сезоне и пятым в карьере на турнирах WTA.
