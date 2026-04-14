Теннисистка из Подмосковья выиграла турнир WTA-125 в Мадриде

оригинал Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Представительница Московской области стала победительницей международных теннисных соревнований категории WTA-125 в Мадриде, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.



Золотую медаль в парном разряде завоевала подмосковная спортсменка Елена Приданкина, представляющая областной Центр олимпийских видов спорта. В финале она выступала в паре с испанкой Ирэн Бурилло.

Серебро досталось дуэту из Румынии и Латвии, бронзу разделили пары с Тайваня и из Испании.

Международные соревнования WTA-125 в Мадриде прошли с 6 по 12 апреля 2026 года и собрали сильнейших теннисисток из разных стран мира.

Дайана Хусинова

