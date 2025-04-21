Баскетболисты клуба «Мытищи» выиграли первенство Московской области

Фото: t.me/juliakupetskaya
Баскетбольный клуб «Мытищи» стал победителем чемпионата Московской области по баскетболу среди мужских команд Суперлиги. Об этом сообщила глава городского округа Юлия Купецкая.
«Финальный матч прошёл в спортивном центре «Строитель». В этом противостоянии сошлись коломенский «Авангард» и БК «Мытищи». Мытищинцы с первых минут повели в счёте, не дав сопернику надежды на успех. Красивая победа со счётом 72:63 принесла БК «Мытищи» золотые медали чемпионата Подмосковья», – написала Купецкая с своём ТГ-канале.Фото: t.me/juliakupetskaya
Она поздравила спортсменов и тренерский состав с победой, пожелав новых свершений и высоких результатов.
Читайте также:
Кубок Валерия Каменского по хоккею выиграли юные хозяева льда
Команда Подольска завоевала золото соревнований по адаптивному спорту
В Воскресенске стартует строительство ледового дворца на 5,5 тыс. зрителей
Лора Луганская