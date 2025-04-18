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Кубок Валерия Каменского по хоккею выиграли юные хозяева льда

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Фото: пресс-служба Минспорта МО

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Воскресенский хоккейный клуб «Химик» занял первое место на Кубке олимпийского чемпиона Валерия Каменского среди детских команд. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«Серебро завоевала команда «Хоккейной Академии Фетисова» из Домодедова, а дополнили призовую тройку спортсмены из «Балашихи». Всего в соревнованиях участвовали шесть подмосковных коллективов 2016 года рождения. Турнир проходил по круговой системе на двух площадках – в ледовом дворце спорта «Химик» и на арене им. Валерия Каменского. За три игровых дня каждая команда провела по пять матчей», – пояснили в ведомстве.
Фото: пресс-служба Минспорта МО

В качестве почётных гостей на кубке присутствовали олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы Александр Черных, обладатель Кубка Стэнли, чемпион и призёр Олимпиады, многократный победитель чемпионатов мира и Европы Валерий Каменский. В заключительный день турнир посетил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв. Вместе с Каменским он поздравил победителей и пообщался с юными хоккеистами.

Традиционный «Кубок олимпийского чемпиона по хоккею Валерия Каменского» впервые прошёл в 2012 году.

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Трансформаторную подстанцию в Клину превратили в городской арт-объект
18 апреля 2025, 22:54

Фото: пресс-служба Мособлэнерго

Трансформаторная подстанция в Клину стала ярким арт-объектом благодаря новому фасаду, оформление которого было вдохновлено музыкой Петра Ильича Чайковского. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлэнерго.
«Весной по инициативе энергетиков компании фасад подстанции на ул. Захватаева близ Клинской детской школы искусств им. Чайковского был преображён. На стенах появились изображения, посвящённые творчеству композитора, который прожил на окраине города последние восемь лет своей жизни. Уникальный дизайн-проект с помощью специальных фасадных красок реализовал один из клинских художников», – рассказали в ведомстве.
Теперь в центре города жители могут увидеть на стенах подстанции стилизованные иллюстрации к знаменитым произведениям Чайковского «Щелкунчик» и «Лебединое озеро», а также потрет композитора, яркий слоган «Клин звучит» и логотип Мособлэнерго.

В планах у работников компании – украсить фасад ещё двух клинских подстанций: в парке «Вальс цветов» и у Сестрорецкого парка на ул. Мира.

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Приставы оштрафовали микрофинсовую организацию, славшую должникам стихи-загадки
18 апреля 2025, 22:30

Фото: пресс-служба ГУ ФССП РФ по МО

Подмосковные судебные приставы оштрафовали микрофинансовую организацию, которая при взыскании просроченной задолженности направляла гражданам стихи-загадки. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления ФССП России по Московской области.
К приставам обратился житель Подмосковья с заявлением о нарушении требований закона при взыскании с него просроченной задолженности.
«На телефон заявителя стали поступать сообщения от неизвестных с требованием погасить её. В качестве доказательства мужчина представил скрин-шоты текстовых сообщений. В них сайт кредитной организации, с которой он оформил договор займа, был зашифрован в стихах-загадках. Название и контактный номер кредитора указаны не были, зато была прописана сумма задолженности. А номер, с которого приходили стихи, не определялся как принадлежащий кредитору», – говорится в сообщении.
В ходе административного расследования было установлено, что микрофинансовая организация не поручала третьим лицам действий по возврату просроченной задолженности. Это говорило о том, что юрлицо организует работу по возврату долга по своему усмотрению, в нарушении закона.

В итоге организацию признали виновной в совершении административного правонарушения и назначили административный штраф в 50 тыс. рублей.

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#подмосковье
#московская область
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С подмосковной компании взыскали долг по зарплате сотруднице на 1,2 млн рублей
18 апреля 2025, 20:23

Фото: пресс-служба ГУ ФССП РФ по МО

Подмосковные судебные приставы взыскали со строительной организации задолженность по заработной плате в пользу бывшей сотрудницы. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления ФССП России по Московской области.
«Жительница Подмосковья работала в отделе кадров строительной фирмы. Однако работодатель стал задерживать зарплату. Женщина неоднократно и в устной, и в письменной форме обращалась к руководству с просьбой произвести расчёт. Когда все обращения остались без ответа, она написала заявление в суд. Требование гражданки удовлетворили, решив взыскать с работодателя задолженности по зарплате и компенсацию морального вреда на общую сумму 1 млн 218 тыс. рублей», – рассказали в ведомстве.
Исполнительный документ поступил в Мытищинское районное отделение Главного управления ФССП России по Московской области. Сотрудник уведомил руководство организации-должника о возбуждении исполнительного производства и предупредил о возможном привлечении к уголовной ответственности.

Однако в установленный законом срок решение суда исполнено не было. Тогда сотрудник службы запретил регистрационные действия в отношении имущества должника – трёх легковых машин, двух автобусов, трёх самосвалов, двух автокранов, двух земельных участков и нежилого помещения. Помимо этого, он вынес штрафную санкцию в виде исполнительского сбора на 76 тыс. рублей.

В результате судебное решение было исполнено – задолженность взыскана в полном объёме.

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#московская область
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В Балашихе ищут виновников лесного пожара
18 апреля 2025, 20:03

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Подмосковные огнеборцы ликвидировали лесной пожар в Балашихе. Об этом рассказали в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Лесная охрана Ногинского филиала Мособллеса при наземном патрулировании обнаружила очаг возгорания площадью 0,01 га. Он располагался в Озёрном участковом лесничестве, в 2 км от микрорайона ВНИИПО. На место немедленно направили сотрудников лесопожарного формирования и одну единицу техники. Пожар ликвидировали чуть более чем за полчаса», – говорится в сообщении.
В подмосковном Комлесхозе назвали причиной пожара действия человека. Подозреваемых в поджоге устанавливают, ведутся следственные действия. В ведомстве напомнили, что за поджог, вызвавший лесной пожар, последует административная и уголовная ответственность. Для физлиц за это предусмотрены штрафы до 60 тыс. рублей; для должностных лиц – до 110 тыс. рублей; для юрлиц – до 2 млн рублей.

Возможно также лишение свободы на срок до 10 лет.

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#штрафы
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Акция «Кедры Подмосковья» стартовала с посадки 20 деревьев в Щёлкове
18 апреля 2025, 19:25

Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

В Московской области началась региональная акция «Кедры Подмосковья». Старт дали Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области вместе с комитетом Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии.
«Отраслевой замминистра Дмитрий Диденко побывал с рабочим визитом в городском округе Щёлково и принял участие в посадке 20 молодых кедров. Деревья украсили территорию рядом со стелой, посвящённой первому спутнику Земли, на улице 60 лет Октября», – сообщили в пресс-службе подмосковного Минчистоты.
Там привели интересные факты о кедре. Например, это дерево способно дожить до 800 лет. Диаметр его ствола может достигать 2 м. К тому же кедры выдерживают морозы до минус 28 градусов.

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