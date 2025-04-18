Кубок Валерия Каменского по хоккею выиграли юные хозяева льда

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Воскресенский хоккейный клуб «Химик» занял первое место на Кубке олимпийского чемпиона Валерия Каменского среди детских команд. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«Серебро завоевала команда «Хоккейной Академии Фетисова» из Домодедова, а дополнили призовую тройку спортсмены из «Балашихи». Всего в соревнованиях участвовали шесть подмосковных коллективов 2016 года рождения. Турнир проходил по круговой системе на двух площадках – в ледовом дворце спорта «Химик» и на арене им. Валерия Каменского. За три игровых дня каждая команда провела по пять матчей», – пояснили в ведомстве.Фото: пресс-служба Минспорта МО
В качестве почётных гостей на кубке присутствовали олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы Александр Черных, обладатель Кубка Стэнли, чемпион и призёр Олимпиады, многократный победитель чемпионатов мира и Европы Валерий Каменский. В заключительный день турнир посетил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв. Вместе с Каменским он поздравил победителей и пообщался с юными хоккеистами.
Традиционный «Кубок олимпийского чемпиона по хоккею Валерия Каменского» впервые прошёл в 2012 году.
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