В Воскресенске стартует строительство ледового дворца на 5,5 тыс. зрителей

Андрей Воробьёв (справа) (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)
В Воскресенске осенью начнут строительство нового ледового дворца, который рассчитывают сдать в 2028 году. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв вместе с прославленным хоккеистом Валерием Каменским встретился с тренерами и родителями юных спортсменов. Обсуждали развитие спортивной инфраструктуры в городском округе.
Сооружение станет частью крупнейшего спорткомплекса Воскресенска – СК «Химик», в который также входят ледовый дворец, ледовая арена им. В.В. Каменского, стадион и корпус с универсальным спортзалом.
Андрей Воробьёв (слева) и Валерий Каминский (справа) (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)
Арена, о которой не раз просили жители, разместится в микрорайоне Новлянский. В здании оборудуют зал с бросковой зоной, спортивный и тренажёрный залы, залы для сухой разминки, раздевалки, пресс-центр, тренерские и судейские помещения, кафе и гостиницу.
Губернатор назвал «Химик» важной ступенью для молодых ребят, занимающихся хоккеем и мечтающих пробиться в лучшие клубы.
Андрей Воробьёв и Валерий Каминский (слева) (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)
Воскресенск – один из важнейших спортивных центров Подмосковья, известный своей хоккейной школой. Здесь тренировались хоккеисты Валерий Зелепукин, Вячеслав Козлов, Игорь Ларионов, Валерий Каменский; фигуристы Людмила Белоусова и Олег Протопопов, другие спортсмены.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В 2022-2024 годы во дворце установили новые борта, приобрели современную ледозаливочную машину, улучшили акустическую систему, провели ремонт на различных участках. В прошлом году благоустроили расположенную рядом площадь с фонтанами. В планах на 2026-2027 годы – капремонт стадиона, входящего в состав спорткомплекса «Химик».
В пятницу в «Химике» завершился Кубок Валерий Каменского среди подмосковных команд 2016 года рождения. Воробьёв вместе со знаменитым хоккеистом встретился с юными спортсменами и поздравил команду воскресенского «Химика» с победой.
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Андрей Воробьёв (слева) и Валерий Каминский (справа) (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)
Арена, о которой не раз просили жители, разместится в микрорайоне Новлянский. В здании оборудуют зал с бросковой зоной, спортивный и тренажёрный залы, залы для сухой разминки, раздевалки, пресс-центр, тренерские и судейские помещения, кафе и гостиницу.
«Осенью начнём строить современный дворец спорта на 5,5 тыс. зрителей. Мы должны за три года построить новую арену, где ребята будут играть и радовать нас своими победами. Был вопрос, где её построить. Хочу поблагодарить всех активистов за то, что пришли к общему знаменателю, что одобрили место. Будем планировать в том числе благоустройство вокруг», – поделился планами Воробьёв.Андрей Воробьёв (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)
Губернатор назвал «Химик» важной ступенью для молодых ребят, занимающихся хоккеем и мечтающих пробиться в лучшие клубы.
«У нас в Подмосковье – 28 детских хоккейных школ. Хочу поблагодарить тренеров, которые помогают добиваться высоких результатов. Мы выстроили систему, в которой у нас есть молодёжные команды – «Атлант» в Мытищах, «СКА Юниор» в Красногорске, «Витязь» в Подольске, «Капитан» в Ступинк. Есть у нас и Высшая лига – это «Химик». И дальше прямая дорога в КХЛ – в «Спартак», ЦСКА и другие клубы», – отметил глава региона.Например, Иван Демидов из Сергиева Посада начал путь в Дмитрове, а теперь играет в НХЛ за «Монреаль». Воспитанник «Атланта» из Мытищ Максим Филимонов уже в 18 лет – участник Матча звёзд КХЛ. Планирует подписать контракт со «Спартаком». Андрей Локтионов из Воскресенска и воспитанник «Химика» – чемпион мира и обладатель Кубка Стэнли.
Андрей Воробьёв и Валерий Каминский (слева) (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)
Воскресенск – один из важнейших спортивных центров Подмосковья, известный своей хоккейной школой. Здесь тренировались хоккеисты Валерий Зелепукин, Вячеслав Козлов, Игорь Ларионов, Валерий Каменский; фигуристы Людмила Белоусова и Олег Протопопов, другие спортсмены.
«Строительство арены – большое событие для города. Здесь каждый житель связан с хоккеем. Кто-то сам занимался, у кого-то дети, внуки. У нас много олимпийских чемпионов, чемпионов мира. Важно, что к людям прислушались и решили строить арену в новом месте, а ледовый дворец «Химик» оставить. Благодаря этому сможем больше тренироваться», –поделился тренер хоккейной школы «Химик» Вадим Привалов.Ледовый дворец «Химик» уже почти 60 лет является точкой притяжения для любителей спорта. Сегодня в одноимённой спортшколе олимпийского резерва занимаются более 500 человек. Юные спортсмены показывают высокие результаты, занимают призовые места на турнирах. А в рамках губернаторского проекта «Активное долголетие» жители старшего возраста катаются здесь на коньках и тоже играют в хоккей.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В 2022-2024 годы во дворце установили новые борта, приобрели современную ледозаливочную машину, улучшили акустическую систему, провели ремонт на различных участках. В прошлом году благоустроили расположенную рядом площадь с фонтанами. В планах на 2026-2027 годы – капремонт стадиона, входящего в состав спорткомплекса «Химик».
«Гриша встал на коньки в 3,5 года, в «Химике» с 5 лет. У меня и старший ребёнок занимался здесь. Очень рады, что построят новую ледовую арену – место хорошее, удобно добираться из ближайших городов. Мы с супругом участвовали в голосовании, пытались как-то помочь. Здорово благоустроили территорию здесь, у дворца», – рассказала мама юного хоккеиста Рината Кирова.Андрей Воробьёв (слева) (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)
В пятницу в «Химике» завершился Кубок Валерий Каменского среди подмосковных команд 2016 года рождения. Воробьёв вместе со знаменитым хоккеистом встретился с юными спортсменами и поздравил команду воскресенского «Химика» с победой.
«В области сейчас 71 ледовый дворец. В прошлом году построили три арены с искусственным льдом – в Волоколамске, Домодедове и Орехово-Зуеве. Планируем увеличивать их число. В следующем году стартует большой инвестпроект на Новой Риге. Будем строить ледовую арену в Истре и Кашире, где никогда не было льда. Обсуждаем строительство ледового дворца в Сергиевом Посаде. Там много ребят хотят заниматься хоккеем и льда не хватает», – отметил губернатор.Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«Хотел поблагодарить Андрея Юрьевича за поддержку, которую он оказывает Воскресенску, а ребятам – пожелать, чтобы мы увидели их в сборной, чтобы защищали флаг нашей Родины и всегда выигрывали», – сказал Каменский.В Подмосковье в рамках президентского нацпроекта «Семья» реализуется масштабная программа модернизации и строительства спортивных объектов. В этом году в работе – 25.
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Лора Луганская