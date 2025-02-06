Баскетболисты клуба «ЦСП-Химки-2» одержали 13-ю победу подряд

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Команда подмосковного баскетбольного клуба «ЦСП-Химки-2» обыграли «Енисей» из Красноярска в матче Единой молодёжной Лиги ВТБ, эта игра стала тринадцатой в победной серии химкинских спортсменов, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«В первой четверти игры счёт был равным — 30:30, но со второй четверти химчане вышли вперёд и начали наращивать разрыв. В итоге матч с «Енисеем» завершился со счётом 100:86 в пользу «ЦСП-Химки-2», — говорится в сообщении.В областном Минспорта отметили, что победная серия из 13 матчей является рекордной для «ЦСП-Химки-2». Ранее — в сезонах 2016/17 и 2023/24 — спортсменам удавалось сыграть по десять побед подряд.
В следующем матче «ЦСП-Химки-2» встретился с командой «МБА-МАИ-Юниор» из Москвы, игра состоится 8 февраля.
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