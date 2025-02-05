«Шансы остаются»: Никита Щитов оценил возможность сборной России участвовать в ОИ-2026

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Шансы у хоккейной сборной России принять участие в зимней Олимпиаде 2026 года, которая пройдёт в итальянских Милане и Кортина д'Ампеццо, по-прежнему остаются. Но многое будет зависеть от политиков.
Такое мнение высказал в беседе с изданием «РБ Спорт» известный в прошлом хоккеист, защитник нескольких клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Никита Щитов. Он считает, что сложно давать точные прогнозы о том, как сложится для российских спортсменов ситуация с допуском к международным стартам, до тех пор, пока не устранят противоречия политики.
Ранее Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила взрослую сборную России от чемпионата мира 2026 года. Также российская молодежная команда не будет допущена до участия в МЧМ-2026. Вопрос об участии сборной россии в Олимпиаде будет решать Международный олимпийский комитет (МОК).
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«Шансы, конечно, всегда есть. Но насколько они велики? Непонятно», — сказал спортсмен.
Ранее Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила взрослую сборную России от чемпионата мира 2026 года. Также российская молодежная команда не будет допущена до участия в МЧМ-2026. Вопрос об участии сборной россии в Олимпиаде будет решать Международный олимпийский комитет (МОК).
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Александр Бойцов