Трамп запретит трансгендерам* участвовать в соревнованиях для женщин

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Президент США Дональд Трамп все-таки подпишет указ, по которому трансгендеры* не смогут участвовать в соревнованиях для женщин. Об этом сообщает ESPN.
Соответствующий указ должен быть подписан во второй половине дня в среду по местному времени. Напомним, что на своей инаугурации 20 января Трамп заявлял о намерении признать в США только два пола — мужской и женский. Данное решение ставит под вопрос участие трансгендеров* на летних Олимпийских играх в Лос-Анджелесе в 2028 году.
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«Этот указ восстанавливает справедливость и защищает права спортсменок, которые всю жизнь работали, чтобы участвовать в соревнованиях на самом высоком уровне», — прокомментировала инициативу Трампа член палаты представителей США Нэнси Мейс.
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Иван Мусатов