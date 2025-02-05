Футбольный эксперт Стрепетов назвал гол Сантоса в матче с ЦСКА пособием для нападающих

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В матче «Зимнего Кубка РПЛ», прошедшего накануне, «Зенит» и ЦСКА в основное время сыграли вничью 2:2. Бывший игрок и тренер петербуржцев Алексей Стрепетов разобрал все голы, забитые в матче.
Счёт в игре открыл недавно получивший российское гражданство олимпийский чемпион в составе сборной Бразилии Дуглас Сантос. Несмотря на то, что по основному амплуа он защитник, игрок нередко подключается к атакам, делает острые фланговые передачи, превращающиеся в голы, и забивает сам, отметил эксперт в разговоре с «РБ Спорт»
В то же время он подверг критике защитников «Зенита», которые в случае с первым голом оставили игрока ЦСКА в одиночестве перед штрафной площадью, хотя сам удар у Матвея Кисляка получился изумительно красивым. При втором голе защита и вратарь устроили розыгрыш мяча практически на линии ворот. Это привело к неоправданной потере и точному удару Артёма Шуманского.
Уже в добавленное время Александр Соболев сравнял счёт, хорошо обработав мяч и развернувшись в штрафной, оттерев корпусом защитника. Здесь свою роль сыграла настырность Вани Дркушича, который отобрал мяч у соперника, и Ду Кейроса, отдавшего точный пас в штрафную на Соболева.
Основное время матча закончилось вничью 2:2, а в серии пенальти победу одержал клуб из Санкт-Петербурга.
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«Гол Дугласа Сантоса — это пособие для наших нападающих. Как он уложил трех игроков ЦСКА на замахах и положил мяч в ближнюю «девятку»...», — Стрепетов не скрывал восхищения игрой бразильца.
В то же время он подверг критике защитников «Зенита», которые в случае с первым голом оставили игрока ЦСКА в одиночестве перед штрафной площадью, хотя сам удар у Матвея Кисляка получился изумительно красивым. При втором голе защита и вратарь устроили розыгрыш мяча практически на линии ворот. Это привело к неоправданной потере и точному удару Артёма Шуманского.
Уже в добавленное время Александр Соболев сравнял счёт, хорошо обработав мяч и развернувшись в штрафной, оттерев корпусом защитника. Здесь свою роль сыграла настырность Вани Дркушича, который отобрал мяч у соперника, и Ду Кейроса, отдавшего точный пас в штрафную на Соболева.
Основное время матча закончилось вничью 2:2, а в серии пенальти победу одержал клуб из Санкт-Петербурга.
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Александр Бойцов