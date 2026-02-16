Баскетболисты команды Khimki Power выиграли международный турнир в Белоруссии

16 февраля 2026, 14:08

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Мужская команда Khimki Power выиграла международные соревнования по баскетболу 3х3 Palova-Snowball среди мужских и женских команд имени Николая Ермашова. Турнир состоялся в Белоруссии, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.