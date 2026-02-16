Баскетболисты команды Khimki Power выиграли международный турнир в Белоруссии
Мужская команда Khimki Power выиграла международные соревнования по баскетболу 3х3 Palova-Snowball среди мужских и женских команд имени Николая Ермашова. Турнир состоялся в Белоруссии, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
В полуфинале подопечные Даниила Абрамовского обыграли хозяев соревнований, а в финале были сильнее российской команды Alfa Rocket team. Обе встречи прошли в острой борьбе, исход матчей решался на последних секундах.
За подмосковную команду выступили Илья Рожков, Егор Захаров, Иван Чиганов и Владимир Соловьёв. Последний получил приз самого ценного игрока турнира.
«На этом турнире я играю четвёртый год. Впечатления потрясающие. Для нашей команды этот выезд был особенно важен. После серии неудачных выступлений на последних турнирах мы приехали в Минск воодушевиться и воспрять. Огромное спасибо организаторам – всё на высшем уровне. Подбор соперников в этом году отличный. И в полуфинале, и в финале борьба шла на равных до последних секунд. В таких играх побеждать вдвойне приятнее», – поделился впечатлениями Соловьёв.
Второе место заняла Alfa Rocket team, а бронзовыми призёрами стали баскетболисты коллектива «Беларусь».
В Международном турнире по баскетболу Palova-Snowball 3х3 имени Николая Ермашова участвовали восемь мужских команд из Китая, Азербайджана, России и Белоруссии.
