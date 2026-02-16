Биатлонисты из Подмосковья завоевали ещё пять медалей Кубка Содружества
Две золотые, две серебряные и одну бронзовую медаль завоевали биатлонисты Московской области на последних испытаниях пятого этапа Кубка Содружества. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта региона.
Соревнования проходили в Сочи.
«Золотые награды получили представители Подмосковья Саид Каримулла Халили в командном спринте среди мужчин в паре с россиянином Кириллом Бажиным и Кристина Резцова в паре с российской спортсменкой Наталией Шевченко», — говорится в сообщении.Кроме того, Кристина Резцова и Саид Каримулла Халили заняли вторые места женском и мужском масс-стартах на 12,5 км и 15 км соответственно. А бронзу Подмосковью принесли Кирилл Стрельцов и Роман Сурнев в командном спринте среди мужчин.
Ранее представители Московской области завоевали на Кубке Содружества три золотые, две серебряные и две бронзовые медали.