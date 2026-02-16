Достижения.рф

Биатлонисты из Подмосковья завоевали ещё пять медалей Кубка Содружества

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Две золотые, две серебряные и одну бронзовую медаль завоевали биатлонисты Московской области на последних испытаниях пятого этапа Кубка Содружества. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта региона.



Соревнования проходили в Сочи.

«Золотые награды получили представители Подмосковья Саид Каримулла Халили в командном спринте среди мужчин в паре с россиянином Кириллом Бажиным и Кристина Резцова в паре с российской спортсменкой Наталией Шевченко», — говорится в сообщении.
Кроме того, Кристина Резцова и Саид Каримулла Халили заняли вторые места женском и мужском масс-стартах на 12,5 км и 15 км соответственно. А бронзу Подмосковью принесли Кирилл Стрельцов и Роман Сурнев в командном спринте среди мужчин.

Ранее представители Московской области завоевали на Кубке Содружества три золотые, две серебряные и две бронзовые медали.
Лев Каштанов

