В Подмосковье продолжается регистрация на марафон «Лыжня в Лавру»

13 февраля 2026, 19:40

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

В Московской области продолжается регистрация на участие в марафоне «Лыжня в Лавру». В этом году на старт могут выйти более тысячи человек, сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.





Седьмой по счёту лыжный марафон состоится 22 февраля. Подать заявку можно на официальной платформе организаторов. Там же можно ознакомится с правилами.



«Живописная трасса, безупречная организация, памятная медаль, монастырская каша и чай – всё это и многое другое ждёт всех участников лыжного марафона. Соревнования объединяют тело, душу и сердце. Для спортсменов подготовят дистанции один, три, 12,5, 25 и 50 километров», – говорится в сообщении.