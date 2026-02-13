В Подмосковье продолжается регистрация на марафон «Лыжня в Лавру»
В Московской области продолжается регистрация на участие в марафоне «Лыжня в Лавру». В этом году на старт могут выйти более тысячи человек, сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.
Седьмой по счёту лыжный марафон состоится 22 февраля. Подать заявку можно на официальной платформе организаторов. Там же можно ознакомится с правилами.
«Живописная трасса, безупречная организация, памятная медаль, монастырская каша и чай – всё это и многое другое ждёт всех участников лыжного марафона. Соревнования объединяют тело, душу и сердце. Для спортсменов подготовят дистанции один, три, 12,5, 25 и 50 километров», – говорится в сообщении.Адрес старта: Московская область, городской округ Пушкинский, деревня Нововоронино, микрорайон Софрино-1, д. 72.