Баскетболисты Павловского Посада победили в суперфинале Школьной лиги

30 апреля 2026, 13:26

Видео: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Суперфиналы Школьной лиги по баскетболу в формате 3х3 состоялись в среду, 29 апреля, на «LIVE Арене» в Одинцове. Среди юношей победу одержала команда Павлово-Посадского округа, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Округ представляли ученики лицея №1. За весь турнир ребята не проиграли ни одного матча.





«Благодарим за подготовку юных спортсменов тренера Ивана Чернышова и учительницу физкультуры Александру Каранову, а за поддержку команды — директора Первого лицея Павла Грязнова», — написали в окружной администрации.