Баскетболисты Павловского Посада победили в суперфинале Школьной лиги
Суперфиналы Школьной лиги по баскетболу в формате 3х3 состоялись в среду, 29 апреля, на «LIVE Арене» в Одинцове. Среди юношей победу одержала команда Павлово-Посадского округа, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Округ представляли ученики лицея №1. За весь турнир ребята не проиграли ни одного матча.
«Благодарим за подготовку юных спортсменов тренера Ивана Чернышова и учительницу физкультуры Александру Каранову, а за поддержку команды — директора Первого лицея Павла Грязнова», — написали в окружной администрации.Школьная лига Московской области — это масштабный турнир, в который входят соревнования по четырём видам спорта: баскетболу 3х3, волейболу, футзалу и шахматам. При этом некоторые округа добавляют дополнительные состязания — по бадминтону, настольному теннису, плаванию и пр.