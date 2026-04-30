На выставке в Павловском Посаде провели встречу с художником Иваном Пимкиным

30 апреля 2026, 13:04

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Встречу с художником Иваном Пимкиным, чья выставка «От этюда до картины» проходит в галерее «Дом Широкова» в Павловском Посаде, провели в экспозиционном зале 26 апреля. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





Для посетителей выставки эта встреча стала уникальной возможностью не просто полюбоваться произведениями, но и узнать о замыслах художника, секретах его мастерства и источнике вдохновения.





«Атмосфера в «Доме Широкова» была наполнена творчеством. Гости получили заряд позитивных эмоций и новые идеи», — говорится в сообщении.