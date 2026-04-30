На выставке в Павловском Посаде провели встречу с художником Иваном Пимкиным
Встречу с художником Иваном Пимкиным, чья выставка «От этюда до картины» проходит в галерее «Дом Широкова» в Павловском Посаде, провели в экспозиционном зале 26 апреля. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Для посетителей выставки эта встреча стала уникальной возможностью не просто полюбоваться произведениями, но и узнать о замыслах художника, секретах его мастерства и источнике вдохновения.
«Атмосфера в «Доме Широкова» была наполнена творчеством. Гости получили заряд позитивных эмоций и новые идеи», — говорится в сообщении.Выставка продлится до 8 июня. Возрастных ограничений нет. Узнать подробную информацию и приобрести билеты можно на сайте музея.
«Дом Широкова» находится по адресу: город Павловский Посад, площадь Революции, 9.